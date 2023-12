Unter Vorhalt eines Messers forderte ein männlicher Täter am 27.12.2023 gegen 17:00 Uhr von der Verkäuferin der Bäckereiverkaufsstelle Reinhold im Kiefernheidecenter Neustrelitz die Herausgabe von Bargeld.

Neustrelitz (ots) - Der Räuber entnahm Bargeld aus der geöffneten

Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung. Die überfallene

Verkäuferin erlitt einen Schock. Sie wurde durch Rettungskräfte

ambulant behandelt. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben

werden:

-junger Mann

-170-180 cm groß

-kräftige Gestalt

-schwarze Jacke mit Kapuze

-helle Jeanshose

-schwarze Schuhe

Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Neustrelitz Tel.

03981258224 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen am Tatort

übernommen.





Mit freundlichen Grüßen



Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.+4939555822131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell