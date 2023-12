Die Freiwillige Feuerwehr Barth musste heute am 26.12.2023, 13:45 Uhr mit 16 Kameraden ausrücken, weil in Barth, Teergang ein Wohnmobil in Brand geraten war.

Barth, LK VR (ots) - Das auf einem Privatgrundstück abgestellte Wohnmobil brannte durch einen technischen Defekt, konnte dann aber durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im und am Fahrzeug hielten sich keine Menschen auf, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 EUR.



