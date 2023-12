Am 10.12.2023, gegen 17:55 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neubrandenburger Robert-Koch-Str.

Neubrandenburg (ots) - 10

gemeldet. Bei Eintreffen der Kameraden der Berufsfeuerwehr

Neubrandenburg und den Einsatzkräften der Polizei wurde festgestellt,

dass ein im Hausflur abgestellter Kinderwagen in voller Ausdehnung

brannte. Die Flammen hatten bereits auf einen weiteren Kinderwagen

und die Hauswand übergegriffen. Die Kameraden der Feuerwehr konnten

den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Eine

Evakuierung von Bewohnern war ebenfalls nicht erforderlich.

Der entstandene Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und war zur Spurensuche

eingesetzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/5582-5224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.







Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell