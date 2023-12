Ein Zeuge meldete am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 14.15 Uhr einen Brand im Gewerbegebiet Pasewalk Ost und beobachtete, wie sich zwei Jugendliche vom Brandort entfernten.

Pasewalk (ots) - Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und meldete ständig seinen Standort an die Polizei. Kurze Zeit später wurden zwei männliche Jugendliche in der Oststadt durch eine Funkwagenbesatzung der Polizei gestellt.

Im Gewerbegebiet Ost brannte unter einem offenen Unterstand ein abgestellter Streusalzcontainer und Sperrmüll. Der Brand wurde schnell durch die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk unter Kontrolle gebracht.

Der entstandene Sachschaden am Gebäude wurde auf 3000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Jugendliche wurden an ihre Eltern übergeben.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell