Am 21.12.2023 gegen 19:20 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises über Notruf ein Brand auf einem Grundstück in Wilhelmshof gemeldet.

Heringsdorf (ots) - Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Grundstück brannten ein Wohnwagen und ein Boot in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Usedom gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR.

Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt werden sie dabei von einem Brandursachenermittler.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



