Am Abend des 14.12.2023 gab es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Greifswalder Brandteichstraße einen größeren Einsatz von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr.

Greifswald (ots) - Die Rettungskräfte wurden zu

einem 32-jährigen tunesischen Staatsangehörigen gerufen, der sich in

einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich mit einem Messer

selbst verletzt hat. Aufgrund des Zustandes des 32-Jährigen konnten

die Rettungskräfte ihn nicht gefahrlos behandeln und baten die

Polizei um Unterstützung. Auch den eingesetzten Polizeibeamten aus

Greifswald gelang es nicht, den Mann dazu zu bewegen, sich behandeln

zu lassen. Da sich der 32-Jährige mehrfach ans geöffnete

Zimmerfenster begab und nicht auszuschließen war, dass er sich

möglicherweise aus diesem stürzen wollte, wurde die Berufsfeuerwehr

Greifswald mit einem Sprungtuch angefordert.

Durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos des Landeskriminalamtes

konnten der Mann schließlich unter Kontrolle gebracht und dem

Rettungsdienst zugeführt werden. Seine oberflächlichen

Schnittverletzungen wurden im Klinikum Greifswald versorgt und er

wurde anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Anderen Personen wurden nicht verletzt.

Während der Maßnahme löste der 32-Jährige zwischenzeitlich Brandalarm

in der Gemeinschaftsunterkunft aus, infolge dessen sämtliche Bewohner

kurzzeitig das Gebäude verlassen mussten



