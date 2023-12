Am 17.12.2023, um 18:38 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Bürger in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilte mit, dass er auf dem Neubrandenburger Datzeberg soeben zwei Personen dabei beobachtet hätte, wie diese einen Reifen an einem abgeparkten Mercedes-Benz GLC zerstochen haben.

Neubrandenburg (ots) - Anschließend flüchteten beide

Täter fußläufig in Richtung Ihlenfelder Vorstadt. Eine sofort

eingeleitete Tatortnahbereichsfahndung nach den beiden

Tatverdächtigen führte im Bereich der Ihlenfelder Straße zur

Feststellung zweier Personen, auf die die angegebene

Personenbeschreibung passte. Bei der Durchsuchung konnten bei dem

26-Jährigen deutschen Tatverdächtigen ein Einhandmesser,

Betäubungsmittel sowie ein verbotener Schlagring aufgefunden und

sichergestellt werden. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelte es

sich um einen 22-Jährigen Deutschen, bei dem zwar keine tatrelevanten

Gegenstände aufgefunden wurden, dieser war jedoch aufgrund eines

vorliegenden Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben und wurde

anschließend in die JVA Neustrelitz gebracht. Gegen beide Personen

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Der 26-Jährigen muss sich außerdem wegen des Verstoßes gegen das

Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Am Pkw

Mercedes-Benz GLC entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat

Neubrandenburg geführt.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für das vorbildliche

Verhalten des Zeugen.



