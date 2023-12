Am 30.12.2023 gegen 21:30 Uhr befuhr ein grauer Opel Vectra die Bundestraße 192 von Neubrandenburg in Fahrtrichtung Waren Müritz.

Waren (LK MSE) (ots) - Dieser zeigte ein sehr auffälliges Fahrverhalten. Er fuhr in Schlangenlinien, reduzierte wiederholt und ohne erkennbaren Grund seine Fahrgeschwindigkeit bis fast zum Stillstand und fuhr dann wieder mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Zeugen, die ebenfalls als Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße unterwegs waren, informierten daraufhin die Polizei. Die Zeugen fuhren dem PKW über 30 Kilometer hinterher. Kurz vor Möllenhagen kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und fuhr ohne anzuhalten weiter. Kurz vor Eintreffen der Polizei verloren die Zeugen das Fahrzeug in Schloen aus den Augen. Der beschädigte PKW wurde im Nachbarort festgestellt. Ein bei dem 40jährigen deutschen Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dabei kam es durch den stark alkoholisierten Fahrer zu einer Widerstandshandlung, Beleidigungen und einen Angriff auf die eingesetzten Polizeibeamten. Diese wurden nicht verletzt. Der 40jährige verletzte sich jedoch leicht.

Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht, Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung erstattet.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Fahrzeugführer in Gewahrsam genommen.



