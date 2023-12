Durch vermutlich unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern kam es am 28.12.2023 gegen 00.50 Uhr in 17390 Klein Bünzow, Bahnhof zu einem Brand.Nach derzeitigen Erkenntnissen lagerten vor einer Lagerhalle zur Holzbearbeitung mehrere Baumstämme (etwa 50 Festmeter) und 13 Heu- und Strohballen.

PR Wolgast (ots) - Das Feuer an den Baumstämmen hatte bereits die Lagerhalle erreicht. Hier entstand jedoch nur geringer Sachschaden. Die Feuerwehren aus Klein Bünzow, Ziethen, Schmatzin und Menzlin rückten mit 31 Kameraden zum Löscheinsatz aus und konnten die weitere Ausbreitung verhindern und das Feuer löschen.

Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstanden. Da in Ortsnähe Reste von Feuerwerkskörpern aufgefunden wurden ist nicht auszuschließen, dass bisher unbekannte Personen diese Feuerwerkskörper zeitnah zur Brandzeit gezündet hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.



Hinweise von Zeugen, die am o.g. Tatort Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 entgegengenommen.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell