Ein mit zwei leeren Bauschuttcontainern beladener LKW kam am 04.12.2023, 20:00 Uhr von der Fahrbahn der BAB 11 ab und fuhr in die Schutzplanke.

PHR Pasewalk (ots) - Der Sattelauflieger durchbrach diese und verlor dabei seine Ladung.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 35-jährige polnische Fahrer eines LKW Volvo, beladen mit zwei leeren Bauschuttcontainern, die A 11 aus Richtung polnische Grenze in Richtung Berlin.

Auf Höhe km 98 kam der Fahrer alleinbeteiligt,aus bisher unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge wurden etwa 44 Meter Schutzplanken umgefahren bis der LKW schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der polnische Fahrer bleib unverletzt.

Zur Unfallursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen. Am LKW, den Schutzplanken,der Bankette und Leitpfosten entstand ein Gesamtschaden von 30.000 EUR. Die BAB 11 wurde auf Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Berlin für 6 Stunden voll gesperrt. Die Bergung des LKW erfolgte durch ein Abschleppunternehmen bis 02:15 Uhr. Die Autobahnmeisterei Gramzow reduzierte per Beschilderung den Bereich um die Unfallstelle auf 100 km/h. Nach der vollständigen Beräumung der Unfallstelle bis 02:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.



