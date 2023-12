Der 63-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel befuhr die Dorfstraße in Karlsburg, als ihm in einer Kurve eine LKW Mercedes Benz (Müllwagen) entgegenkam.

Anklam (ots) - In der Kurve kam es zur seitlichen Berührung zwischen beiden Fahrzeugen. Da der LKW seine Fahrt unvermindert fortsetzte, entschloss sich der PKW Fahrer zu wenden und folgte dem LKW auf der B109 in Richtung Anklam. Gleichzeitig informierte er über Notruf die Polizei von dem Sachverhalt. Die Fahrt endete auf dem Betriebshof des Entsorgungsunternehmen in Anklam. Kurz darauf trafen auch die eingesetzten Kräfte des Polizeihauptrevieres Anklam auf dem Betriebshof ein und sprachen den 36-jährigen Fahrzeugführer des Müllfahrzeuges an. Hierbei konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des 36-jährigen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Anschließend erfolgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Anklam. Gegen die Blutprobenentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins wurde Widerspruch eingelegt. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR. Am LKW ist kein sichtbarer Schaden entstand.

Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



