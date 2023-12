Am Nachmittag des 27.12.2023 wurde eine Bäckereifiliale in Neustrelitz überfallen (siehe unten angefügte Meldung).

Neustrelitz (ots) - Ein männlicher Tatverdächtiger hat unter Drohung eines Messers mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Kasse der Bäckereifiliale entwendet und ist anschließend geflüchtet. Die Angestellte ist körperlich nicht verletzt worden, musste aber auf Grund eines Schocks medizinisch versorgt werden.



Bereits unmittelbar nach der Tat sowie am folgenden 28.12.2023 wurden durch die Beamten des Polizeihauptrevieres und der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz umfangreiche Ermittlungen im Bereich des Tatortes durchgeführt. Dabei wurden auch mehrere Zeugen befragt und vernommen und ein erster Tatverdacht gegen einen 18-jährigen Neustrelitzer ermittelt. Am Vormittag des 28.12.2023 konnte dieser 18-jährige deutsche Tatverdächtige festgenommen werden. Durch die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz wurde der 18-Jährige erkennungsdienstlich behandelt und ihm rechtliches Gehör angeboten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde der polizeibekannte 18-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am späten Nachmittag des 28.12.2023 wieder entlassen.



Die Ermittlungen werden weiter in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.



Erstmeldung:



Unter Vorhalt eines Messers forderte ein männlicher Täter am 27.12.2023 gegen 17:00 Uhr von der Verkäuferin der Bäckereiverkaufsstelle Reinhold im Kiefernheidecenter Neustrelitz die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber entnahm Bargeld aus der geöffneten Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung. Die überfallene Verkäuferin erlitt einen Schock. Sie wurde durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: -junger Mann -170-180 cm groß -kräftige Gestalt -schwarze Jacke mit Kapuze -helle Jeanshose -schwarze Schuhe Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Neustrelitz Tel. 03981258224 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen am Tatort übernommen.