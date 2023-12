Am Nachmittag des 12.12.2023 bekamen die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz einen Hinweis, dass sich eine mit Haftbefehl gesucht Person in der Wohnung eines 35-jährigen Mannes in Neustrelitz aufhalten soll.

Neubrandenburg (ots) - Als der deutsche Wohnungsinhaber den Beamten die Tür öffnete, konnte zwar der Gesuchte nicht angetroffen werden, jedoch nahmen die Beamten sofort einen starken Marihuanageruch wahr.



Aufgrund des Verdachtes des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln wurde durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erlassen.



Die Beamten fanden bei der Durchsuchung zwei Zelte, welche als Indoorplantage genutzt wurden, in denen sich mehrere Cannabisplanzen, 23 an der Zahl, in der Aufzucht befanden. Des Weiteren wurde in der Wohnung eine Vielzahl von synthetischen Drogen, Haschischplatten sowie szenetypisches Verpackungsmaterial aufgefunden. Aufgrund der aufgefundenen Menge der illegalen Drogen hat sich der 35-Jährige nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu verantworten.



Da sich in der Wohnung weitere illegale Gegenstände befanden, wird ebenfalls wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz gegen den Tatverdächtigen ermittelt.