Am 02.01.2023 gegen 22:50 Uhr beschwerten sich Zeugen über unzulässigen Lärm in Loissiner Wende in 17491 Greifswald.

Greifswald (ots) - Auf dem dortigen Parkplatz steht ein PKW Audi in dem Jugendliche sitzen und laute Musik hören. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Greifswald bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Parkplatz stand ein gelber Audi A1 ohne amtliche Kennzeichen und in dem Fahrzeug saßen drei deutsche Jugendliche (2 Männliche im Alter von 17 bzw. 21 Jahren und eine Weibliche im Alter von 20 Jahren). Dieser hörten laute Musik. Bei der Überprüfung des PKW wurde festgestellt, dass dieser in der Nacht vom 18. zum 19.12.2023 in Greifswald entwendet wurde. Gegen die drei Jugendliche wurde Anzeige wegen KFZ-Diebstahl erstattet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



