Am 30.12.2023 gegen 18.30 Uhr versuchten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg einen PKW Peugot auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes im Reitbahnviertel zu kontrollieren.

Neubrandenburg (ots) - Dieser fiel vorher durch das Drehen von sogenannten Donuts auf dem Parkplatz auf. Bevor es zu einer Kontrolle kommen konnte, missachtete der Fahrzeugführer des PKW die Anhaltezeichen und fuhr teilweise mit ca. 100 km/h durch den Reitbahnweg, über die Straße "An der Rennbahn", über die verlängerte Jahnstraße, durch die Bachstraße auf die Rostocker Straße und im Anschluss auf den Friedrich-Engels-Ring. Auf Höhe der Lessingstraße verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit dem Bürgersteig und kam auf diesem zum Stehen. Auf der gefahrenen Strecke verursachte der Fahrzeugführer mehrere Unfälle mit Sachschäden an Banketten, Leitpfosten und Verkehrsschildern. Andere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen.



Im Fahrzeug wurden ein 18-jähriger ukrainischer Fahrzeugführer und ein 17-jähriger ukrainischer Beifahrer festgestellt.



Bei der anschließenden Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer zulässigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurden ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest durchgeführt. Im Ergebnis konnte eine Rauschmittelbeeinflussung des Fahrzeugführers ausgeschlossen werden.



Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen, des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht ermittelt.



Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Zur Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen kam zudem die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg zum Einsatz.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.600 Euro.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell