Am 02.12.2023 gegen 22:40 Uhr kam es aufgrund von Straßenglätte und Schnee zu einem Verkehrsunfall.

Greifswald (LK VG) (ots) - Der 19- jährige Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) eines Renault Twingo verlor auf der schneebedeckten Straße zwischen Gülzowhof und Drosedow die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Der Fahrer und der 18- jährige Beifahrer (deutscher Staatsangehöriger) wurden dabei verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und müssen dort zur Beobachtung bleiben.

Der PKW wurde bei dem Unfall zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 600 Euro. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und hatte Kennzeichen verbaut, die aber nicht amtlich waren, sondern nur eine Zulassung vortäuschen sollten.

Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet und die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen ihn.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell