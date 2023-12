Am 24.12.2023 gegen 01:25 Uhr ereignete sich auf der L35 zwischen der Abfahrt Trollenhagen und Neddemin ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen.Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Fahrer des PKW Opel die L35 aus Neubrandenburg kommend in Fahrtrichtung Neddemin.Aufgrund der Witterung und der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

PR Friedland (ots) - In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug neben der Fahrbahn auf einer Distanz von ca. 100 m zweimal bis der PKW auf dem Dach zum Liegen kam. Weiterhin in dem Fahrzeug befanden sich ein 19- und 17-jähriger Mitfahrer. Alle Personen konnten sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Es wurden mehrere Rettungswagen angefordert, welche die drei leichtverletzten Fahrzeuginsassen in das Klinikum Neubrandenburg verbrachten.Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg war mit 10 Kameraden vor Ort. Es konnten keine Betriebsstoffe festgestellt werden, welche aus dem Unfallfahrzeug austraten. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeuges musste die Fahrbahn über eine Dauer von ca. 1 Stunde halbseitig gesperrt werden.Der beim Unfall entstandene Sachschaden am PKW und den angrenzenden Straßenelementen beläuft sich auf etwa 6.800 Euro.Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger und haben ihren Wohnsitz im Landkreis Rostock.



