Am 29.12.2023 gegen 11:00 Uhr kam es auf der K 30 zwischen Groß Vielen und Ankershagen zu einem Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen.

Penzlin (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der mit drei männlichen 20-jährigen polnischen Staatsbürgern besetzte PKW die K30, als der Fahrzeugführer auf Höhe des Abzweiges Zahren auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum fuhr. Nach dem Aufprall wurde der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort auf den Rädern zum Stehen. Der Beifahrer sowie der Mitfahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrzeugführer war nach dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw herausgeschnitten werden. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden schwerverletzt zum Teil mit einem Hubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser nach Neubrandenburg, Neustrelitz und Plau verbracht.



Am Pkw entstand Totalschaden und war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die K 30 war für etwa 1,5 Stunden voll und etwa eine halben Stunde halbseitig gesperrt. Am Unfallort waren 32 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Penzlin, Marihn und Groß Vielen eingesetzt. Ebenso waren drei Rettungswagen mit drei Notärzten sowie zwei Hubschrauber am Einsatzort.