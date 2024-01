Am 01.01.2024 ereignete sich gegen 15:55 Uhr auf der Kreisstraße 30 zwischen Lassan und Waschow ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Wolgast (LK VG) (ots) - Der 20-jährige deutsche alleinige Unfallbeteiligte befuhr die Kreisstraße 30 aus Lassan kommend in Fahrtrichtung Waschow. Auf gerader Strecke verlor der Fahrer mit seinem PKW Opel aufgrund der nassen Witterung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Da es ihm nicht gelang sein Fahrzeug wieder nach links auf die Fahrbahn zu steuern, überschlug er sich auf dem angrenzenden Feld. Der Unfallbeteiligte wurde dabei leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Greifswald verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.200 Euro. Da das Fahrzeug nicht fahrbereit war, wurde es durch einen Abschleppdienst geborgen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell