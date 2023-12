Am 16.12.2023 gegen 09:25 informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die Polizei über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Neustrelitz.

Neustrelitz (ots) - Es war zu einem Zusammenstoß

zwischen einer 59-jährigen Fußgängerin und einem 42-jährigen Fahrer

eines PKW KIA gekommen.

Bisher stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Die Fußgängerin

befand sich mit ihrem Hund auf dem Fußgängerweg, als der Hund sich

plötzlich losriss und die Einfahrt zum Kaufland überquerte. Die Frau

eilte dem Hund hinterher und betrat unvermittelt die Fahrbahn. Der

herannahende PKW Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr

vermeiden. Durch den Aufprall erlitt die Frau schwere Verletzungen im

Bereich des Kopfes und der Schulter. Sie wurde durch den

Rettungsdienst ins Krankenhaus Neustrelitz gebracht. Am PKW entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Der Hund blieb

unverletzt.

Er konnte durch die Beamten an der Wohnanschrift der verletzten Frau

aufgefunden werden. Den Weg nach Hause fand er offensichtlich

alleine.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche

Staatsangehörige.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell