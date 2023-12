Am 02.12.2023 ereignete sich gegen 13:00 Uhr in der Schlossstraße in Dargun ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Demmin (ots) - Nach ersten Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Schlossstraße in Richtung Gnoien. Als die 35-jährige deutsche vorausfahrende Fahrerin nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, verringerte sie ihre Geschwindigkeit und signalisierte den Abbiegevorgang durch den Einsatz des Fahrtrichtungsanzeigers. Die 58-jährige deutsche Fahrerin des nachfolgenden Pkw, versuchte das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen und kollidierte mit diesem. In der Folge kam die 58-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Hauswand und kam schließlich an einem Hoftor zum Stehen. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten einen eindeutigen Alkoholgeruch in der Atemluft der 58-jährigen wahrnehmen. Eine Messung ergab einen Wert von 2,95 Promille.

Aufgrund dieser Feststellung wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sie wurde zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus nach Demmin gebracht, wo auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

Die zweite Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.



