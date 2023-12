Am 04.12.23 ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

PR Wolgast (ots) - Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 24-Jähriger mit zwei weiteren Insassen einen Verbindungsweg nahe der K13 aus Klein Kiesow kommend in Richtung Dargezin. Der Fahrzeugführer eines PKW, Opel Corsa kam vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leichtverletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in die Universitätsmedizin Greifswald verbracht. Eine 15-jährige Insassin blieb unverletzt.Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf circa 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt kamen bei dem Unfall 8 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Kiesow, zwei Rettungswagen, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Hinweise auf Fremdverschulden oder auf eine Fahruntüchtigkeit des Fahrers liegen derzeit nicht vor. Alle an dem Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



