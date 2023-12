Am 22.12.2023, gegen 18:15 Uhr kam es auf der Kreuzung Neustrelitzer Straße/Platanenstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Neubrandenburg (ots) - Nach ersten Erkenntnissen fuhr die

24-jährige deutsche Fahrerin des PKW Mini Cooper auf der

Neustrelitzer Straße stadtauswärts. Der 63-jährige deutsche

Fahrzeugführer des PKW BMW hatte die Absicht aus der Mirabellenstraße

die Neustrelitzer Straße zu überqueren, um in die Platanenstraße zu

fahren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt des Pkw Mini und es kam

zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Mini Cooper und ihre

25-jährige deutsche Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der

BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Neustrelitzer Straße musste für ca.

1,5 Stunden voll gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg

war mit 6 Kameraden vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu

binden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 30000 Euro.

Diese waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen

Abschleppdienst geborgen.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich im

Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer

039555825224 oder über die Onlinewache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



