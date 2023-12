Am 27.12.2023 gegen 12:50 Uhr ereignetet sich auf der BAB 20 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Zugmaschine mit Anhänger.

Neubrandenburg (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 62-jähriger deutsche Fahrer eines PKW Renault und seine 56-jährige Beifahrerin den rechten Fahrstreifen in Richtung Lübeck. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der Kleinwagen auf den vor ihm fahrenden polnischen Auflieger eines LKW auf. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung in einem Gebüsch zum Liegen. Die beiden Insassen wurden hierbei schwerverletzt.

Der Fahrer des Renault wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Eberswalde und seine Beifahrerin in das Klinikum Pasewalk verbracht.

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 8000 Euro.

Der 36-jährige polnische Fahrer des LKW Gespanns wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Anhänger des polnischen LKW entstand Sachschaden.

Die BAB 20 wurde zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Lübeck für zwei Stunden gesperrt.



