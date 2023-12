Das seit gestern Abend vermisste 18-jährige Mädchen aus Pasewalk ist heute gegen 19:30 Uhr von Revierbeamten im Rahmen der Suche tot aufgefunden worden.

PP Neubrandenburg (ots) - Die Leiche befand sich in einer Gartenanlage im Bereich Stettiner Chausse.

Im Moment geht die Polizei von einem mutmaßlichen Gewaltdelikt aus, ermittelt aber weiter in alle Richtungen. Die Ermittlungen am Tatort sowie die Spurensicherung erfolgen aktuell durch den Kriminaldauerdienst und die Kripo Anklam. Weitere Details können aufgrund der laufenden und gerade erst begonnenen Ermittlungen noch nicht genannt werden.



Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Opfers in den vergangenen 24 Stunden geben kann oder im Bereich der oben genannten Gartenlaube auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0395 / 55822224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



