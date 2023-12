Am 26.12.2023 gegen 10.45 Uhr kam es in der Ortslage Wittenhagen (LK MSE) zu einem Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen.

Neustrelitz (ots) - Alle Verletzten waren Insassen eines PKW VW Golf, der die Ortslage Wittenhagen aus Richtung Tornowhof kommend, befuhr. Am Ortseingang Wittenhagen versuchte der PKW-Fahrer ein vorausfahrendes Fahrzeug in einer Linkskurve zu überholen. Dabei kam er dann am Ende der Kurve auf Grund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und kam auf der Grünfläche vor einem Mehrfamilienhaus zum Stehen. Alle Insassen konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Beim 34jährigen deutschen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,53 Promille. Deshalb wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst. Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW erfolgte in eigener Zuständigkeit der Fahrzeughalterin (Mitinsassin des PKW). Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 2000,- Euro.

3 der 4 leicht verletzten Insassen wurden mit Platzwunden bzw. Prellungen zur weiteren Behandlung durch RTW in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Kripo ermittelt nun gegen den 34 Jahre alten Beschuldigten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.



