Am 02.01.2024 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der Demminer Straße in Neubrandenburg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein 44-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW der Marke Audi auf der Demminer Straße in Richtung Friedrich-Engels-Ring fortbewegte und mit Erreichen der Kreuzung Demminer Straße/Ponyweg aus bisher ungeklärten Gründen in den stadtauswärts fahrenden Gegenverkehr geriet.

Neubrandenburg (ots) - Dort kollidierte der Fahrzeugführer mit vier weiteren Personenkraftwagen. Durch den Zusammenstoß wurde eine Person schwer verletzt und drei weitere erlitten leichte Verletzungen, welche allesamt im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden. Drei der am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie durch entsprechende Bergungsunternehmen abgeschleppt wurden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 100.000EUR. Zur Gewährleistung der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die stadtauswärts führende Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Zur Ermittlung genauerer Umstände wurden die Ermittlungen an das zuständige Kriminalkommissariat in Neubrandenburg übergeben, denn es besteht der Verdacht, dass der Verursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, jedoch liegt kein Atemalkoholwert vor.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell