Heute Vormittag hat es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Grotewohl-Straße in Marlow aus bisher ungeklärter Ursache gebrannt.

Marlow (ots) - Die Rettungsleitstelle hatte die Polizei gegen 09:45 Uhr informiert. Beamte aus Ribnitz-Damgarten und Bad Sülze waren vor Ort im Einsatz. Der 51-jährige deutsche Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum eingeliefert.



Für weitere notwendige Ermittlungen der Kripo Ribnitz-Damgarten wurde die Wohnung versiegelt. Tatort- und Spurenarbeit erfolgt heute von einem Brandursachenermittler und den Kripo-Beamten.



Der Schaden wird aktuell auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Stand sind keine Nachbarn verletzt worden.