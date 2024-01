Feuerwehr und Polizei wurden am Montag (01.01.), gegen 00:50 Uhr, zur Straße "Am Burgturm" in Noithausen gerufen.

Grevenbroich (ots) - In der Einfahrt eines Reihenhauses waren aus bislang unbekannten Gründen eine Hecke und ein Wagen in Brand geraten.



Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und konnten so ein mögliches Übergreifen auf Gebäude verhindern. Durch die Hitze der Flammen wurde die Tür des Hauses beschädigt. Der geparkte Audi brannte vollständig aus.



Rettungskräfte transportierten den 41 Jahre alten Hausbesitzer, der durch Rauchgase leicht verletzt wurde, zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.



Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Experten vom Kriminalkommissariat 11 übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell