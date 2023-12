Am Donnerstag (14.12.), gegen 00:05 Uhr, ist ein 22 Jahre alter Mann aus Kaarst aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Kleinwagen an der Stresemannallee in die Gleise geraten.

Neuss (ots) - Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.



Andere Verkehrsteilnehmer hatten beobachtet, wie der weiße Kleinwagen die Stresemannallee aus Richtung Düsseldorf kommend in Fahrtrichtung Neuss befuhr. Plötzlich soll der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbett gelandet sein.



Mehrere Zeugen eilten dem Autofahrer zu Hilfe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein medizinischer Notfall unfallursächlich sein. An dem Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden, die Gleisanlage blieb unbeschädigt.



Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Ergebnis einer Blutprobe steht derzeit noch aus.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell