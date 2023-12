Angebranntes Fett hat nach ersten Erkenntnissen zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei geführt.

Neuss (ots) - Die Einsatzkräfte wurden am Freitag (01.12.), gegen 09:45 Uhr, zur Oberstraße gerufen, dort würde es in einem Imbiss-Restaurant brennen. Bei Eintreffen der Kräfte konnten diese eine größere Rauchentwicklung feststellen. Der Rauch zog aus dem Imbiss in umliegende Wohnungen. Zwei Personen wurden durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Sie blieben jedoch unverletzt. Ein Gebäudeschaden war ebenfalls nicht entstanden. Für die Dauer des Einsatzes war die Oberstraße komplett gesperrt.



Das Kriminalkommissariat 11 in Neuss hat dennoch die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.



