Einen 18 Jahre alte Heranwachsenden aus Wuppertal konnten Polizeibeamte am Mittwoch (13.12), gegen kurz nach 23:00 Uhr, nach einem Einbruch in eine Eisdiele an der Bahnhofstraße in Kleinenbroich vorläufig festnehmen.

Korschenbroich (ots) - Ein Zeuge hatte zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die im Begriff waren, in ein Restaurant einzubrechen und hatte den Notruf der Polizei gewählt. Mehrere Streifenwagen machten sich daraufhin auf den Weg zum Tatort.



Die ersten eintreffenden Beamten konnten zwar Hebelspuren am Eingang des Restaurants feststellen, die Tür war jedoch fest verschlossen. Dafür flüchteten plötzlich zwei Personen aus Richtung der gegenüberliegenden Eisdiele.



Einen der Tatverdächtigen konnten Einsatzkräfte im Bereich des Bahnhofs stellen und vorläufig festnehmen. In seinem Rucksack wurden ein Brecheisen sowie ein Schraubendreher aufgefunden und als mutmaßliches Einbruchswerkzeug sichergestellt.



Seinem Mittäter gelang die Flucht durch die Bahnunterführung in Richtung Matthiasstraße. Eine Fahndung nach ihm blieb bislang erfolglos. Er wird als circa 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben und soll mit einem Kapuzenpullover und einer Jogginghose bekleidet gewesen sein. Der Mann trug einen Rucksack bei sich und hatte nach Angaben des Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild.



Nach ersten Erkenntnissen war es den beiden Tätern gelungen, die Eingangstür der Eisdiele aufzuhebeln. Ob sie bei dem Einbruch auch Beute gemacht haben, prüft nun das zuständige Kriminalkommissariat 23 in Kaarst im Rahmen der weiteren Ermittlungen.



Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.



