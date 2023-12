Auf der Nierenhofstraße in Reuschenberg stiegen Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag (21.12.), 17:15 Uhr, bis Freitag (22.12.), 00:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten.

Neuss (ots) - Nachdem die Einbrecher diverse Räume nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen mit Bargeld und Schmuck.



Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.



Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, dass Ihre Wertsachen, insbesondere wichtige Dokumente, wertvolle Sammlungen, Gold und Schmuck, sofern er nur selten gebraucht wird, am sichersten bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach aufgehoben sind. Sparbücher, Schmuck sowie Bargeld und Scheckformulare, die Sie gerne im Haus aufbewahren möchten, sollten Sie nicht in einer Kassette, sondern in einem Wertbehältnis, das im Optimalfall versteckt und fest verankert eingebaut ist, aufheben.



