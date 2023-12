In einem Einfamilienhaus auf der Brucknerstraße wurden drei Unbekannte überrascht, als sie versuchten, am Donnerstag (7.12.) gegen 19:28 Uhr, eine Terrassentür aufzuhebeln.

Neuss (ots) - Die Eigentümer waren im Haus, als sie verdächtige Geräusche wahrnahmen, als sie nachschauen gingen, waren die Tatverdächtigen schon geflohen, auf Videoaufzeichnungen sind diese allerdings zu sehen.



Bei einem Einbruchsversuch blieb es ebenfalls am Donnerstag im Stadtteil Uedesheim auf der Straße "Allmende". Mehrere unbekannte Tatverdächtige gelangten nach ersten Erkenntnissen über das Gartentor auf das Gelände und versuchten gegen 19:12 Uhr durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zugang zum Einfamilienhaus zu erlangen. Ein Fliegengitter wurde entfernt und am Fenster befinden sich mehrere Hebelmarken. Durch das Auslösen der Alarmanlage wurden sie gestört und entfernten sich.



Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell