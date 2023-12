Am Freitag (22.12), zwischen 18:00 Uhr und 20:25 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Kastanienallee in Rommerskirchen eingedrungen, indem sie die Terrassentür aufbrachen.

Rommerskirchen /Dormagen / Korschenbroich/ Kaarst / Neuss / Meerbusch (ots) - Schränke und Schubladen wurden durchwühlt, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld.



Ebenfalls am Freitag, zwischen 13:30 und 18:30 Uhr, hebelten Unbekannte sowohl eine zum Hof führende Außentür als auch das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Am Mühlenpfad in Dormagen auf. Auch hier wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet.



Am Samstag (23.12.) wurde zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Buschstraße im Meerbuscher Ortsteil Strümp eingebrochen. Durch Aufhebeln der Terrassentür drangen Unbekannte in das Haus und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie Wertgegenstände.



In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde am Samstag in eine Wohnung auf dem Kreitzweg in Neuss-Holzheim durch Aufhebeln eines Fensters eingebrochen. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt, es wurde Bargeld entwendet.



Auch in Kaarst verschafften sich Unbekannte am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, auf der Moerser Straße Zugang durch Aufhebeln der Terrassentür. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt und Wertgegenstände entwendet.



Bei einem Versuch blieb es ebenfalls in der Nacht zum Heilig Abend gegen 01:10 Uhr auf der Vogelsangstraße in Neuss. Hier versuchten Unbekannte, die Wohnungstür aufzuhebeln, ließen dann aber ab.



In der Zeit von Heilig Abend, gegen 15:00 Uhr, und dem Ersten Weihnachtstag, gegen 19:50 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf der Willicher Straße im Meerbuscher Ortsteil Osterath auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld.



Auf der Straße "Auf der Scholle" in Meerbusch-Ossum-Bösinghoven wurde im gleichen Zeitraum in eine Wohnung eingebrochen, auch hier wurde die Terrassentür aufgehebelt und Wertgegenstände entwendet.



Am Ersten Weihnachtstag wurde auf der Bahnstraße in Neuss-Norf in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte verschafften sich Zutritt, indem sie die Terrassentür einschlugen und entwendeten Papiere sowie Wertgegenstände.



In Dormagen auf der Bahnhofstraße blieb es am gleichen Tag, in der Zeit zwischen 12:35 Uhr und 15:40 Uhr, beim Einbruchsversuch. Erfolglos machten sich Unbekannte an der Terrassentür zu schaffen.



Am Zweiten Weihnachtstag kam es zwischen 12:30 Uhr und 23:40 Uhr auf der Von-Galen Straße in Kaarst zum Einbruch in ein Einfamilienhaus, auch hier wurde die Terrassentür eingeschlagen und Räume durchwühlt.



Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.



