An der Rheydter Straße in Neuss hebelten Unbekannte zwischen Freitag (08.12.), circa 16:30 Uhr, und Montag (11.12.), circa 07:00 Uhr, eine Eingangstür einer Kindertagesstätte auf.

Neuss / Grevenbroich (ots) - Die mutmaßlichen Tatverdächtigen durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop sowie Bargeld.



Auch in Grevenbroich waren Kindertagesstätten das Ziel von Einbrechern. Auf der Straße "Zur Hammhöhe" im Ortsteil Gindorf verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (8.12.), 16:30 Uhr, und Montag (11.12.), 07:20 Uhr, Zutritt in eine Kita. Tatverdächtige gelangten auf das Außengelände, indem sie über den Zaun kletterten und hebelten anschließend eine Tür auf, um in das Objekt zu gelangen. Dort wurden Schubladen und Schränke geöffnet. Nach ersten Ermittlungen wurden ein Handy sowie ein elektronisches Abspielgerät entwendet.



Im gleichen Ortsteil wurde in eine Kita auf der Turmstraße eingebrochen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Freitag (8.12.), 18:00 Uhr, und Montag (11.12.), 06:40 Uhr, datiert werden. Auch hier sind Unbekannte über den Zaun auf das Gelände und dann durch Aufhebeln einer Tür in das Objekt gelangt. Dort wurden Türen und Schubladen geöffnet, nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.



Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



