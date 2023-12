Am Montag (18.12.), zwischen 23:08 und 23:14 Uhr, brachen Einbrecher die Glasschiebetür eines Modegeschäfts auf der Breslauer Straße in Neuss auf.

Neuss / Meerbusch (ots) - Nachdem sie den Verkaufsraum durchwühlt hatten, ergriffen sie mit diversen Kleidungsstücken die Flucht.



Am selbigen Tag, zwischen 03:07 und 03:48 Uhr, verschafften sich Diebe in Neuss auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft auf der Krefelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie mit Bargeld. Bei der Einsichtnahme von Videoaufzeichnungen konnten zwei Personen festgestellt werden, wovon eine einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und weiße Schuhe trug. Die zweite Person war mit einem weißen Kapuzenpullover und einer Jeans bekleidet. Sie trug zudem eine schwarze Sturmhaube und führte eine Art Brecheisen mit sich. Ein Brecheisen konnte durch Beamte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden.



In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 22 in Neuss die Ermittlungen aufgenommen.



Auf der Comeniusstraße in Meerbusch stiegen Unbekannte am Dienstag (19.12.), gegen 01:15 Uhr, in den Lagerraum einer Firma ein, indem sie die Dachhaut gewaltsam öffneten. Ob etwas entwendet wurde ist Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 23 geführt werden.



Es werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise werden an die zuständigen Kriminalkommissariate unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.



