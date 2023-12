In der Nacht von Dienstag (19.12.), 00:00 Uhr, auf Mittwoch (20.12.), 16:30 Uhr, hebelten Unbekannte in Neuss das Küchenfenster eines auf der Raabestraße gelegenden Bungalows auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Neuss - Meerbusch - Jüchen (ots) - Bislang ist unklar, ob Beute erzielt wurde.



Am Mittwoch (20.12.), zwischen 17:00 und 20:30 Uhr, stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus auf der Neuenberger Straße in Neuss ein, indem sie das Glas der Balkontür einschlugen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mobiltelefon entwendet.



In Meerbusch auf dem Emil-Nolde-Weg öffneten Diebe im Zeitaum von Samstagmorgen (16.12.) bis Sonntagabend (18.12.) zunächst einen Lichtschacht und dann das Kellerfenster einer Doppelhaushälfte. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck erbeutet.



Am Mittwoch (20.12.), zwischen 09:50 und 18:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte auf der Martinusstraße in Jüchen ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Neben Bargeld wurden auch Elektrogeräte gestohlen.



In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.



Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell