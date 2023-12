Im Ortsteil Büderich verschafften sich Unbekannte am Donnerstag (28.12.), zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr, Zugang zu einem Haus in der Grabenstraße.

Meerbusch / Neuss / Rommerskirchen /Jüchen / Korschenbroich (ots) - Nach ersten Erkenntnissen schafften sie dies, indem sie eine Leiter an die Hauswand lehnten und ein Fenster im Obergeschoss aufhebelten. Ein Zimmer wurde durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Ebenfalls in Büderich haben Unbekannte Freitagnacht (29.12.) gegen 01:05 Uhr versucht, auf der Straße "Am Willer" in ein Einfamilienhaus einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen bestiegen sie mithilfe einer Leiter das Vordach des Objekts um von dort aus ein Fenster in der ersten Etage aufzuhebeln. Sie drangen jedoch nicht in das Haus ein.



In Neuss sind unbekannte Tatverdächtige am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Broichstraße eingebrochen. Ein Fenster im Erdgeschoss wurde aus der Verankerung gehebelt, das gesamte Objekt wurde von Unbekannten durchsucht. Zudem wurde die Tür einer sich im Bereich des Gartens befindlichen Garage angegangen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck.



Auf dem Nixhütter Weg sind unbekannte Tatverdächtige ebenfalls am Donnerstag zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen, Schränke und Schubladen wurden durchwühlt.



In Rommerskirchen wurde am Donnerstag zwischen 09:50 Uhr und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Eine Terrassentür wurde nach ersten Erkenntnissen durch Kittfalz-Stechen beschädigt und aufgebrochen. Räume wurden durchsucht und eine Spardose entwendet.



Bei einem Einbruchsversuch blieb es Donnerstagnacht zwischen 01:00 Uhr und 04:30 Uhr in Jüchen auf der Straße Priesterath. Unbekannte Personen verschafften sich Zugang zu dem Garten eines Einfamilienhauses, indem sie über einen Zaun kletterten. In das Haus sind die Tatverdächtigen nicht eingedrungen.



Im Korschenbroicher Ortsteil Pesch brachen Unbekannte am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 21:15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung auf der Kleinenbroicher Straße ein. Augenscheinlich wurde die Terrassentür mittels Aufhebelns geöffnet. Alle Räume wurden durchsucht, es standen diverse Schränke und Kommoden offen.



Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.



