In Kaarst kam es am Freitag (29.12.), gegen 15:00 Uhr, zu einem Diebstahl aus einer Wohnung.

Kaarst (ots) - An der Haustür eines 80 Jahre alten Kaarsters klingelten zwei unbekannte Männer. Diese gaben vermeintlich an, dass sie den Wasserzähler in seiner Wohnung ablesen müssen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen liefen durch die gesamte Wohnung und forderten den Mann auf, einen Zettel zu unterschreiben. Der Senior verneinte diese Aufforderung und bat die Unbekannten seine Wohnung zu verlassen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der Herr kurz darauf das Fehlen seiner Geldbörse.



Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Einer sei circa 30 Jahre alt, habe ein südländisches Erscheinungsbild und sei zwischen 160 und 170 Zentimeter groß. Der andere Mann sei circa 18 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Er wurde ebenfalls mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben.



Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.



Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend: Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben, bzw. die über die Hausverwaltung angekündet worden sind. Weitere Informationen zum Schutz gegen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern



