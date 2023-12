Am Freitag (22.12.), gegen 21:04 Uhr, sind Tatverdächtige durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus am Augsburger Weg in Kaarst eingebrochen.

Kaarst / Düsseldorf (ots) - Im Rahmen einer Fahndung konnten Düsseldorfer Polizeibeamte anschließend vier Personen im Grenzbereich Neuss / Düsseldorf auf der Eupener Straße festnehmen, die verdächtigt werden, den Einbruch begangen zu haben.



Sie wurden anschließend dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Neuss zugeführt.



Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.



