Einen 19 Jahre alten Mann aus Kaarst haben Einsatzkräfte am Samstag (16.12.), gegen 11:10 Uhr, an der Augustinusstraße vorläufig festgenommen.

Neuss (ots) - Der mutmaßlich drogenabhängige Mann hatte vier Personen im Alter von 37 bis 66 Jahren mit einer Metallkette und einem Ziegelstein attackiert.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann im Bereich der Stadthalle Drogen kaufen und konsumieren wollen. Da er offenbar keinen Dealer fand, begann er zu randalieren und andere Personen anzugreifen.



Mit Tritten und Schlägen, aber auch mit der Metallkette eines Fahrradschlosses sowie einem Ziegelstein verletzte er vier Männer. Gemeinsam war es ihnen dennoch gelungen, den Angreifer zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.



Die Verletzten haben unter anderem Kratzer oder Platzwunden am Kopf erlitten. Einer der Verletzten wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zwei Männer im Alter von 43 und 66 Jahren wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.



Da der 19-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Gewaltdelikte in Erscheinung getreten war, ordnete ein Richter im Rahmen einer Vorführung beim Amtsgericht Neuss am nächsten Tag die Untersuchungshaft an.



Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.



Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell