Eine 48 Jahre alte Frau aus Neuss wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (19.12.), gegen 15:25 Uhr, an der Kreuzung Kölner Straße / Hammfelddamm / Alexianerplatz / Berghäuschensweg leicht verletzt.

Neuss (ots) - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Fahrerin eines dunklen BMW X3 oder X5 einen Linienbus zum Abbremsen gezwungen, worauf sich die Insassin den Kopf gestoßen hatte.



Der Busfahrer war auf der Kölner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als die aus der Gegenrichtung kommende Autofahrerin vor dem Linienbus in den Hammfelddamm abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer stark ab, eine Insassin konnte sich nicht halten und stieß ihrem Kopf gegen den Vordersitz.



Nach Aussagen eines Zeugen könnten sich auf dem Beifahrersitz und im Fond des schwarzen BMW X3 oder X5 mit Neusser Kennzeichen zwei unbesetzte Kindersitze befunden haben.



Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss zu melden.



Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell