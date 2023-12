Am Samstag (23.12.), gegen 08:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich "Oberstraße / Am Kehlturm" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 78- jähriger Neusser schwer verletzt wurde.

Neuss (ots) - Der Senior querte nach ersten Erkenntnissen fußläufig bei für ihn Rotlicht zeigender Ampel die Fahrbahn der Straße "Am Kehlturm". Ein aus Richtung Hessentordamm kommender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchierte den Fußgänger, so dass dieser zu Fall kam.



Der Fahrer des VW Golf, ein 81- jähriger Neusser, blieb unverletzt. D



er 78 - Jährige hingegen wurde stationär in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



Die Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 1 der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss.



