Am Montagabend (01.01.), gegen 19:00 Uhr, kam es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Hubertusweg in Reuschenberg zu einem Brand.

Neuss (ots) - Durch das schnelle Eingreifen der Wohnungsinhaberin entstand nur geringer Sachschaden.



Unbekannte hatten Feuerwerk auf den Balkon der Frau im vierten Stockwerk geworfen oder geschossen und dabei ein Vogelhäuschen und Pflanzen in Brand gesetzt. Die Bewohnerin löschte die Flammen mit Wasser und verhinderte so möglicherweise Schlimmeres.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.



