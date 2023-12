Weil eine Hecke in Brand geraten war, wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen (28.12.), gegen 08:15 Uhr, zur Richard-Wagner-Straße in Elsen gerufen.

Grevenbroich (ots) - Ein Passant hatte den Brand im Vorbeigehen bemerkt und Feuerwehr sowie Hausbewohner informiert. Durch das schnelle Handeln des Zeugen war es einem Anwohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelungen, die Hecke zu löschen.



Warum die circa einen Meter hohe Hecke auf einer Länge von etwa drei Metern überhaupt in Brand geraten war, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.



