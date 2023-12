Mehrere Streifenwagen und eine Diensthundeführerin rückten am Montagabend (04.12.), gegen kurz nach 20:30 Uhr, zu einem Kiosk an der Konradstraße in Gnadental aus.

Neuss (ots) - Die Inhaberin hatte die Polizei alarmiert, nachdem ein Unbekannter unter Drohung mit einem Messer zuvor eine Flasche Wein erbeutet hatte.



Der Fremde hatte den Kiosk betreten und sich ohne ein Wort zu sagen vor die Kasse gestellt. Nachdem er die Inhaberin mit einem Teppichmesser bedroht hatte, nahm er die Flasche aus der Auslage im Kassenbereich und verließ den Kiosk über die Straße "Grüner Weg" in Richtung Berghäuschensweg. Während der Tat hatte die dunkel gekleidete und mit einer Kapuze und einem Schal maskierte Person weiterhin kein Wort gesprochen.



Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte an der Bushaltestelle "Im Oberfeld" am Artur-Platz-Weg einen 15 Jahre alten Jugendliche aus Neuss antreffen. Sein Erscheinungsbild stimmte mit der Täterbeschreibung überein. Neben ihm auf der Sitzbank stand eine Flasche Wein und in seiner Jackentasche konnte die Beamten ein Teppichmesser auffinden.



Der Jugendliche wurde zur Polizeiwache gebracht, wo er anschließend in die Obhut seines Vaters übergeben wurde. Er bestreitet die Tat.



Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 21 in Neuss übernommen.



