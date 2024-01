Weil sie am Mittwoch (03.01.), gegen 01:30 Uhr, versucht haben sollen, in einen Imbiss an der Steubenstraße einzubrechen, haben Polizeibeamte einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus Kaarst und einen 18 Jahre alten Heranwachsenden aus Wuppertal vorläufig festgenommen.

Neuss (ots) - Eine Zeugin hatte zwei Personen beobachtet, die sich an der Tür des Lokals zu schaffen machten und die Polizei informiert. Während mehrere Streifenwagen den Tatort ansteuerten, entfernten sich die Unbekannten bereits wieder in Richtung Konrad-Adenauer-Ring.



Da die Zeugin am Notruf eine gute Beschreibung abgegeben hatte, erkannte ein Diensthundeführer auf der Anfahrt das Duo und nahm sie in Tatortnähe vorläufig fest. Zwar bestreiten die jungen Männer die Tat, beiden hatten jedoch typische Einbruchswerkzeuge wie Schraubendreher dabei.



Da die Festgenommenen teilweise gerolltes Münzgeld bei sich hatten, prüft die Kripo außerdem, ob sie für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnten. Erste Ermittlungen am Imbiss haben ergeben, dass zwar mehrere Hebelspuren am Eingang vorhanden sind, die Tür aber fest verschlossen ist.



Eine Überprüfung ihrer Personalien auf der Wache ergab zudem, dass gegen den Jüngeren bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wuppertal vorliegt. Ein Richter hatte aufgrund eines zurückliegenden Diebstahls die Untersuchungshaft angeordnet.



Diese Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 21 übernommen.



Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell