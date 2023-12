Ein zehnjähriger Junge aus Kaarst ist am Donnerstag (14.12.), gegen 07:30 Uhr, an der Kreuzung Am Bisgeshof / Büttgener Str.

Kaarst (ots) - / Von-Röntgen-Str. von einem Auto angefahren worden. Er befand sich auf dem Weg zur Schule und war dabei, die Straße zu Fuß bei grün zu überqueren, als sich nach ersten Erkenntnissen von rechts ein grauer VW Golf näherte und nicht angehalten habe.



Der Junge sei daraufhin auf die Motorhaube des PKW geprallt und infolgedessen auf die Straße gefallen.



Ohne sich nach dem Jungen zu erkundigen sei der Fahrer des Golfs einfach weitergefahren. Der Junge verletzte sich leicht am Bein und erlitt einen großen Schrecken.



Den Fahrer beschreibt er als 45 bis 50 Jahre alt, männlich mit einem schlanken Gesicht und graubraunem Haar. Der Pkw soll ein Neusser Kennzeichen gehabt haben.



Das Verkerhrskommissariat 1 der Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen und dem Autofahrer geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell