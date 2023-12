Ein 21- jähriger Mann löste am Dienstag (19.12.), gegen 20:50 Uhr, einen Polizeieinsatz in Neuss aus.

Neuss (ots) - Auf einem Parkplatz im Bereich der Römerstraße hielt er eine Schreckschusspistole in die Luft. Bei einer anschließenden Personenkontrolle konnte diese im Hosenbund des alkoholisierten Mannes aufgefunden und sichergestellt werden. Der 21- Jährige verhielt sich im Rahmen der Sachverhaltsklärung nicht nur zunehmend provokant, sondern auch verbal aggressiv. Er konnte den Beamten auch keinen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen, weshalb er die Polizisten zu einer Polizeiwache begleiten musste. Nach Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen konnte er diese am Folgetag wieder verlassen.



Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 22.



